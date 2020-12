Börsenplätze Geely-Aktie:



21,65 HKD +0,46% (30.11.2020)



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (01.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer Geely habe einen starken Handelsmonat hingelegt. In der Spitze habe die Aktie sogar über 50 Prozent seit Monatsbeginn zulegen können und habe dabei ein neues Rekordhoch markiert. Zuletzt sei es aber zu einem enormen Rücksetzer gekommen. Werde jetzt auch noch diese Marke unterschritten, drohe ein weiterer Kursrutscher."Der Aktionär" habe bereits über die Dreiecksformation berichtet, die die Geely-Aktie seit Juli ausgebildet habe. Mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung habe der Kurs am 2. November die obere Begrenzungslinie bei 16,50 Hongkong-Dollar (HKD) durchbrochen. In den Folgetagen habe der Wert sogar die Widerstandslinie am Juli-Hoch bei 19,35 HKD überschritten. Mitte November habe der Kurs erneut diese Linie angelaufen und teste sie erfolgreich.Von dort aus sei der Höhenflug weiter gegangen und die Aktie habe am 24. November ein neues Mehrjahreshoch bei 24,45 HKD markiert. Das stark überhitzte Papier habe darauf an dieser Marke zurückgesetzt und sei bis heute an die Unterstützung bei 21,60 HKD gefallen. Schließe der Wert in den folgenden Tagen nachhaltig darunter, sei mit weiteren Kursrutschern bis an das Juli-Hoch zu rechnen. Halte dagegen die Unterstützung, dürfte die Aktie in Kürze erneut das Mehrjahreshoch ansteuern.Investierte Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link