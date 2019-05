Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,576 EUR +1,03% (10.05.2019, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,58 EUR +1,94% (10.05.2019, 09:47)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (10.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe Absatzzahlen für April 2019 veröffentlicht und erneut einen deutlichen Rückgang vermelden müssen. Sollten die Verkäufe in nächster Zeit nicht an Dynamik gewinnen, sei das Jahresziel in Gefahr. Ob das Unternehmen angesichts des schwachen Jahresstarts die ambitionierten Ziele erreichen könne, sei fraglich. Eine Absatzwarnung erscheine auch angesichts des sich erneut zuspitzenden Handelskonflikts nicht abwegig. Ein weiterer deutlicher Kursrutsch könnte folgen.Kurzfristig orientierte Anleger sollten aus diesem Grund von der Geely-Aktie vorerst Abstand halten und eine Bodenbildung abwarten. Für langfristig orientierte Anleger biete das Unternehmen weiterhin spannende Perspektiven. Über 30 neue Elektroflitzer wolle Geely in den nächsten Jahren auf den Markt bringen. Zudem dränge Geely in den europäischen und nordamerikanischen Markt, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Geely, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Geely-Aktie: