ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (05.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Im Handelsstreit mit China nähre US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch. Das führe dazu, dass die Anleger ihre Skepsis gegenüber China-Aktien ablegen und auf Schnäppchenjagd gehen würden. Geely habe seit dem Tief im Januar bereits 67 Prozent zugelegt, doch die Aktie habe noch Luft.Donald Trump strotze im Handelsstreit mit China vor Optimismus. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", so der US-Präsident bei einem Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He am Donnerstag im Weißen Haus. Zwar sei ein Abkommen weiterhin nicht sicher, bevor nicht alle Streitpunkte aus dem Weg geräumt seien. Man befinde sich aber auf einem guten Weg.Laut Trump könnte innerhalb der kommenden rund vier Wochen "etwas sehr Monumentales verkündet werden". Das mögliche Handelsabkommen mit China könnte eine der umfassendsten Vereinbarungen werden, die jemals abgeschlossen worden seien. "Das ist der Großvater von allen. Wir werden sehen, ob es passiert. Es gibt eine sehr, sehr gute Chance, dass es passiert."Komme ein Top-Deal wirklich zustande, sollte sich das Sentiment für chinesische Aktien weiter verbessern und die Aufholjagd fortsetzen. Viel versprechend sehe etwa Geely aus. Die Aktie der Auto-Holding, zu der unter anderem Volvo, London Taxi, Lotus gehören würden, habe gleich mehrere charttechnische Kaufsignale auf einmal geliefert. Der Titel habe die 200-Tage-Linie merklich hinter sich gelassen, den bedeutenden horizontalen Widerstand bei 16,25 Hongkong-Dollar geknackt und zudem den seit knapp anderthalb Jahren gültigen Abwärtstrend überwunden.Fundamental sei die Rally gerechtfertigt. Mit einem 2019er KGV von 10 sei Geely zwar höher bewertet als zum Beispiel die Konkurrenz aus Deutschland. Allerdings würden die Chinesen auch schneller wachsen - sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Habe Geely 2009 gerade einmal 2,1 Milliarden US-Dollar erlöst, seien es 2018 16 Milliarden US-Dollar gewesen, was zu einem bedeutenden Teil auf die Zukäufe zurückzuführen sei."Der Aktionär" sehe Geely in China bestens aufgestellt. Der Markt biete enormes Potenzial, kämen auf 1.000 Einwohner derzeit doch nur 22 Autos.Das Kursziel des "Aktionär" liegt bei 2,50 Euro, Stopp: 1,35 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 05.04.2019)Mit Material von dpa-AFX