Börsenplätze Geely-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,055 EUR -2,38% (18.04.2019, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,05 EUR -2,38% (18.04.2019, 18:04)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (18.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.In den letzten Wochen sei der chinesische Titel wieder stark gefragt gewesen. Es scheine, als würden Investoren ein Ende des Handelskrieges zwischen den USA und China längst vorweg nehmen. Wichtig sei der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von umgerechnet 2,00 Euro gewesen.Nach dem Kursanstieg sei eine Konsolidierung überfällig. Diese könne in den Bereich von 17,70 Hongkong-Dollar (umgerechnet 2,00 Euro) bis 16,50 Hongkong-Dollar (1,86 Euro) führen. Anleger legen sich dementsprechend mit Kauflimits in dieser Range auf die Lauer, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Bereits engagierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben!Auf der Auto Shanghai Motor Show zeige der Automobilhersteller u.a. eine Limousine seiner neuen Elektromarke Geometry. Der Elektroflitzer solle eine Reichweite von rund 500 Kilometern haben und auch außerhalb Chinas verkauft werden.Nach der Konsolidierung sollte die Geely-Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt wieder den Weg nach oben antreten: Nächstes Etappenziel sei die Marke von 21,25 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 2,40 Euro.Langfristig zählt Geely zu den spannendsten Autowerten auf dem internationalen Kurszettel, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link