Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,26 EUR +0,64% (21.08.2019, 17:45)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

11,04 HKD -0,54% (21.08.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hong Kong Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (21.08.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Jeff Chung von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jeff Chung, Analyst bei der Citigroup, weiterhin einen Verkauf der Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK).Der im ersten Halbjahr von Geely Automobile Holdings Ltd. erwirtschaftete Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um rund 40% gesunken, was sich in etwa mit den Erwartungen des Marktes decke.Die Citigroup-Analysten rechnen mit einer neutralen Kursreaktion. Analyst Jeff Chung hält am Kursziel von ´9,30 HKD fest.In ihrer Geely-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel unverändert mit "sell" ein.Börsenplätze Geely-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:1,25 EUR -1,27% (21.08.2019, 17:26)