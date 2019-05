Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,40 EUR -3,98% (23.05.2019, 16:40)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

12,18 HKD -4,25% (23.05.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (23.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Vincent Ha von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Vincent Ha, Analyst von Deutsche Bank, seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK).Geely Automobile Holdings Ltd. habe anlässlich einer Deutsche Bank-Konferenz den schleppenderen Autoabsatz in 2019 auf die hohe Basis von 2018, den Handelskrieg zwischen China und den USA und die aufgeschobenen Käufe der Verbraucher infolge des Wartens auf staatliche Kaufanreize zurückgeführt.Analyst Vincent Ha hält am Kursziel für die Geely-Aktie von 17,05 HKD fest. Der Titel bleibe die Top- Investmentidee im Sektor.In ihrer Geely-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Deutsche Bank ihr "buy"-Rating.Börsenplätze Geely-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:1,39 EUR -2,92% (23.05.2019, 16:22)