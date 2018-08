Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,85 EUR +0,00% (23.08.2018, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,85 EUR +0,00% (23.08.2018, 16:47)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

16,64 HKD +0,60% (23.08.2018)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hong Kong Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (23.08.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Jeff Chung von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Jeff Chung, Analyst bei der Citigroup, seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK).Die Analysten der Citigroup weisen darauf hin, dass bei Geely Automobile Holdings Ltd. im zweiten Halbjahr 2018 gewisse Wachstumsrisiken zu berücksichtigen sind.Das Management habe eine schrittweise Erholung der Verkaufszahlen der Geely-Marke im Vergleich zur schwachen dritten Augustwoche in Aussicht gestellt. Gleichzeitig sei aber auch von einem anhaltend leichten Preisdruck gesprochen worden. Saisonal bedingt sei es zu einem kurzfristig Anstieg der Lagerbestände gekommen. Zudem gebe es einige Zulieferprobleme.Im Zuge einer Senkung der Gewinnprognosen je Aktie für den Zeitraum 2018 bis 2020 um 12 bis 13% kürzt Analyst Jeff Chung das Kursziel für die Geely-Aktie von 45,60 auf 36,50 HKD. Die Geely-Aktie dürfte ihrem Boden nahe sein. Die Bewertung bewege sich unterhalb des historischen Durchschnitts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: