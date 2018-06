Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,27 EUR 0,00% (26.06.2018, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,28 EUR -0,22% (26.06.2018, 16:19)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hong Kong Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (26.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktie auf der Kippe - ChartanalyseWertpapiere des chinesischen Autoherstellers Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) wurden in den letzten Monaten wie so viele Aktien aus dieser Branche merklich abverkauft und gaben auf einen Sekundärtrend nach. Nun stellt sich aber die Frage, ob dieser Trend hält, oder aber zur Unterseite gebrochen wird, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Geely Automobile Holdings Limited sei ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriere. Der wichtigste Markt sei China, aber auch der Mittlere Osten. Jüngst habe der Konzern sogar nach dem Stern von Daimler gegriffen.Die aktuelle Ausgangslage in der Aktie des chinesischen Autobauers sei gemessen an dem Niveau derzeit brisant. Die aktuelle Wochenkerze signalisiere zwar kurzfristig Unentschlossenheit der Marktteilnehmer, dies könnte sich aber noch recht schnell ändern und zu einem Trendbruch führen. Die Folge wären weitere Abgaben sowie die Möglichkeit eines Short-Investments für interessierte Anleger.Obwohl sich die Aktie auf Tagesbasis derzeit noch um eine Stabilisierung bemühe, habe dieses Unterfangen nicht zwangsläufig gelingen müssen. Daher gelte unterhalb der Marke von 2,59 US-Dollar allergrößter Vorsicht bei Long-Positionen - in diesem Fall könnte die Aktie nämlich zunächst auf das Niveau von glatt 2,50 US-Dollar durchrutschen, darunter sei mit einem Kursrückgang auf den Primärtrend (#1) um 2,00 US-Dollar zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: