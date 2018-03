Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Toliver Ma von Guotai Junan Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Toliver Ma vom Investmenthaus Guotai Junan Securities seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU).Die Geely Group habe mit den Geschäftszahlen von 2017 im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Der Gewinn habe die Konsensprognose getroffen. Dank gestiegener Autoverkäufe und eines höheren durchschnittlichen Verkaufspreise seien die Umsätze gegenüber dem Vorjahr kräftig geklettert. Ein verbesserter Mix habe die Bruttomarge auf 19,4% ansteigen lassen.Das starke Wachstum untermauere den Optimismus in das Unternehmen, so die Analysten von Guotai Junan Securities. Sowohl die Marken Geely als auch Lynk & Co würden Unterstützung bieten.Die für angemessen befundene Bewertung der Geely-Aktie liege zwar über dem Sektordurchschnitt. Die führende Position und der aggressive Wachstumsausblick rechtfertigen nach Ansicht des Analysten Toliver Ma eine Prämie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: