Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 9,00 Sell Citigroup Jeff Chung 23.08.2019 13,60 Buy UBS Paul Gong 23.08.2019 15,00 USD Buy Daiwa Capital Markets Kelvin Lau 23.08.2019 14,70 Buy Jefferies & Co. Patrick Yuan 22.08.2019 10,00 Neutral Goldman Sachs Fei Fang 22.08.2019 14,00 Buy Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 22.08.2019 15,90 Buy Instinet Benjamin Lo 22.08.2019

Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,526 EUR +0,26% (19.09.2019, 18:35)



Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,536 EUR +0,13% (19.09.2019, 16:53)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

13,22 HKD -0,45% (19.09.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline nd knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (20.09.2019/ac/a/a)







Sitz Hangzhou (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 15,90 oder 9,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Geely-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Geely Automobile Holdings Limited hat am 21. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2019 veröffentlicht.Wie aus der Aktienanalyse von Jefferies & Co vom 22. August hervorgeht, seien die Halbjahreszahlen von Geely Automobile Holdings Ltd. im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der operative Cashflow sei dank einer Verringerung der Lagerbestände nur um 9% gesunken. Die Vorratshaltung stelle nicht mehr länger ein Problem dar. Sechs neue Modelle dürften die Entwicklung im Großhandelssegment verbessern. Kleinere Rabatte und eine steigende Auslastung sollten den Margen im zweiten Halbjahr einen Schub geben, so die Einschätzung der Analysten von Jefferies & Co. Der Marktanteil von Geely gegenüber heimischen Wettbewerbern sei in der ersten Jahreshälfte von 14,8% auf 15,3% gestiegen. Um die Kosten besser unter Kontrolle zu haben, sei die Anzahl der Angestellten um 14% reduziert worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Geely-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Instinet und liegt bei 15,90 HKD. In seiner Aktienanalyse vom 22. August bestätigt Analyst Benjamin Lo das "buy"-Rating für den Wert. Der von Geely Automobile Holdings Ltd. im ersten Halbjahr erzielte Gewinn habe sich im Rahmen der bereits kommunizierten Daten bewegt. Die Instinet-Analysten würden die EPS-Schätzungen für den Zeitraum 2019 bis 2021 um jeweils 2% kürzen, um höheren Ausgaben für Forschung & Entwicklung Rechnung zu tragen. Steigende durchschnittliche Verkaufspreise infolge eines verbesserten Produktmix würden zum Teil für einen Ausgleich sorgen. Der Abbau der Lagerbestände sollte Geely in eine stärkere Position bringen, um von einer Volumenerholung im vierten Quartal zu profitieren, so der Analyst Benjamin Lo.Die niedrigste Kursprognose für die Geely-Aktie kommt hingegen von Citigroup: Der dort zuständige Analyst Jeff Chung hat in seiner Aktienanalyse vom 23. August den Titel unverändert mit "sell" eingestuft und das Kursziel von 9,30 auf 9,00 HKD gekürzt. Die Citigroup-Analysten würden ihre Prognosen zum Nettogewinn von Geely Automobile Holdings Ltd. im Zeitraum 2019 bis 2021 senken. Eine Neubewertung habe der Titel derzeit nicht verdient. Eine Absatzerholung im August/September stehe in Frage. Das Chance/Risiko-Profil der Geely-Aktie halte Analyst Chung für unattraktiv. Die Schwäche des chinesischen Autosektors könnte weiter anhalten. Insofern sei es gut möglich, dass die Erholung schwächer ausfalle als angenommen. Das goldene Zeitalter der Produkte von Geely sei zu Ende gegangen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Geely-Aktie auf einen Blick: