Gedrückte Erwartungen gegen einen globalen Bärenmarkt



Viele Investoren würden sich im Zuge von neuen, möglichen Beschränkungen zurückgeworfen auf den Jahresanfang fühlen. Erinnerungen an die panikartigen Verkäufe im Februar und März würden bereits vergessen geglaubte Emotionen schüren. Doch im Unterschied zum Beginn dieses Jahres sei die Stimmung in der Skepsis gefangen und die Erwartungshaltung niedrig. Anleger würden eine zweite Welle und partielle Lockdowns erwarten. Märkte würden sich durch Überraschungen und die Differenz zwischen Erwartungshaltung und Realität bewegen. Wenn eine schwache Realität auf möglicherweise noch schwächere Erwartungen treffe, würden Märkte steigen. Dieser Zusammenhang spiegele die grundsätzliche Funktionsweise von Aktienmärkten wider, welche häufig fundamental missverstanden werde.



Daher bedürfte es einer erheblichen negativen Überraschung zum Status Quo, um einen großen Abschwung des Markts hervorzurufen. Die Kontrolle der Emotionen falle gerade in einem Jahr wie 2020 immer schwerer, da Anleger besonders stark in ihrer Widerstandsfähigkeit herausgefordert würden. Doch selten sei diese Eigenschaft wichtiger als in Krisenzeiten. So helfe es, zu bedenken, dass die langfristig überlegene Aktienmarktrendite alle großen Krisen miteinschließe.



Fazit



Das Risiko eines zweiten Lockdowns sei real und sollte nicht kleingeredet werden. Eine längere Schließung auf globaler Ebene könnte erhebliche dauerhafte Schäden verursachen. Allerdings sei das negative Überraschungspotenzial derzeit sehr begrenzt. Die Stimmung am Markt befinde sich tief in der Skepsis. Eine noch schlechtere Stimmung und Volatilität in der Größenordnung einer Korrektur sei derzeit durchaus möglich. Ein neuerlicher Bärenmarkt bräuchte jedoch eine negativere Entwicklung als in derzeitigen Planungen beinhalte. Während aktuelle Entwicklungen eine äußerst genaue Beobachtung erfordern, bleibe das negative Überraschungspotenzial begrenzt. Emotionskontrolle sei somit wichtiger denn je. (30.10.2020/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Mit der Rückkehr der Erkrankungswelle ist auch gleichzeitig die Unsicherheit und Volatilität an den Aktienmärkten zurückgekehrt, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Insbesondere Sorgen um einen neuen globalen Lockdown würden Anleger an der Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung zweifeln lassen. Neue Beschränkungen seien bereits in Europa erlassen worden, in anderen Ländern werde dies ebenso befürchtet. Daher sei es nicht verwunderlich, dass insbesondere der zyklisch geprägte Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie so häufig in Abwärtsphasen, relative Schwäche zeige. Der gefühlte Verlust sei in diesen Tagen riesig, der global orientierte MSCI World Total Return Index habe jedoch vom 1. Oktober bis zum 27. Oktober in Euro lediglich 0,2 Prozent verloren. So liefere der deutsche Aktienmarkt zwar langfristig ähnliche Renditen wie globale Indices, durch die deutlich höhere Schwankungsbreite falle es Investoren mit Fokus auf den Heimatmarkt jedoch tendenziell schwerer, über den gesamten Zeitraum die Nerven nicht zu verlieren.Restriktionen weiterhin begrenzt