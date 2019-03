SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (13.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Vorsichtigere Einschätzung des Schweizer Bausektors: Angesichts des jüngsten Anstiegs der Leerstandsraten beurteile Geberit die weitere Entwicklung des Schweizer Bausektors vorsichtiger und rechne 2019 mit einem leichten Rückgang bei den Wohnungsneubauten. Bisher sei das Management von einem stabilen Heimmarkt ausgegangen, der 9% des Konzernumsatzes ausmache.Weiter steigendes Preisniveau: Im 4Q18 habe Geberit vom ersten sequenziellen Rückgang der Rohstoffkosten profitieren können und schätze in dieser Hinsicht auch das 1Q19 positiv ein. Angesichts der jüngst wieder gestiegenen Preise für die wichtigsten Metalle dürften die Rohstoffkosten ab dem 2Q19 aber wieder anziehen. Die durchschnittlichen Personalkosten würden im GJ19 wohl um 3% ansteigen (GJ18: 2,7%). Und auch die Logistikkosten dürften dieses Jahr höher ausfallen. Das Management wolle diesem Trend mit den üblichen Preiserhöhungen um +1% sowie Effizienzgewinnen begegnen.Da die vorsichtigere Einschätzung von Geberits OG durch günstige Trends bei Wechselkursen, Steuerlast und Anzahl ausstehender Aktien kompensiert werde, habe Pomrehn seine EPS-Prognose für 2019-20 um je 1% angehoben. Sein DCF-basiertes Kursziel bleibe unverändert bei CHF 410, und damit knapp über dem aktuellen Aktienkurs.