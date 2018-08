Börsenplätze Geberit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Geberit-Aktie:

381,30 EUR -0,94% (14.08.2018, 13:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

427,70 CHF -1,99% (14.08.2018, 14:29)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (14.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Geberit habe in Q2 18 einen Umsatz von CHF 807 Mio. (+10,3% J/J) erzielt. Das entspreche exakt der Analystenschätzung und liege 1,0% über dem Konsens, da das organische Wachstum mit 3,9% die Erwartungen knapp übertroffen habe und sich weiterhin sehr positive Währungseinflüsse bemerkbar gemacht hätten.Die zugrunde liegende EBITDA-Marge sei um 20 Bp J/J auf 29,7% gestiegen und habe damit genau der Analystenschätzung und dem Konsens entsprochen. Gründe dafür seien positive Volumen- und Mix-Effekte, kontinuierliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen durch die Werksschließungen in Frankreich gewesen, die die steigenden Rohstoffkosten und Zölle und den leicht negativen Währungseffekt mehr als ausgeglichen hätten.Der operative Cashflow sei aufgrund des höheren Betriebsgewinns und der niedrigeren Ertragssteuern um 20,3% J/J gestiegen.Die EPS hätten die Analystenerwartungen und die Marktprognosen dank des unerwartet niedrigen Steuersatzes um 2% geschlagen.Geberit dürfte in GJ18 und GJ19 ein zweistelliges EPS-Wachstum erzielen, angekurbelt durch ein solides organisches Umsatzwachstum, eine weitere leichte Margenverbesserung, rückläufige Einmal- und Amortisationskosten sowie Wertsteigerungen infolge des laufenden Aktienrückkaufprogramms.Angesichts der intakten Gewinndynamik und des günstigen Risiko-RenditeProfils wiederholt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die Geberit-Aktie mit einem DCF-basierten Kursziel von CHF 490. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link