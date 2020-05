LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Geberit-Aktie:

Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (04.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Schwaches 2Q20: Im 1Q20 seien die Auswirkungen der Pandemie für Geberit noch begrenzt gewesen, in der ersten Märzhälfte hätten die Großhändler sogar noch Lagerbestände aufgebaut. Im April habe dann aber der De-factor-Shutdown in Italien, Frankreich, Großbritannien, Indien und Südafrika zu einem zweistelligen Umsatzrückgang in Lokalwährungen geführt. Die Prognosesicherheit sei weiterhin begrenzt, und angesichts des Mangels an Installateuren in vielen Ländern erwarte die Unternehmensleitung keine Nachholeffekte nach der Wiedereröffnung von Baustellen.Einmaleffekt: Die EBITDA-Marge von Geberit sei im 1Q20 um 129 Bp höher als erwartet gewesen, was aber fast vollständig auf einen positiven Einmaleffekt durch eine Neubewertung von Lagerbeständen zurückgehe. Die Unternehmensleitung erwarte keinen weiteren wesentlichen Rückenwind durch sinkende Rohstoffkosten.Aktienrückkauf: Das Unternehmen habe 2017-2020 im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms 2,77% des Aktienkapitals zurückgekauft. Diese Aktien sollten annulliert werden. Ein neues Rückkaufprogramm solle im 2Q20 oder 3Q20 starten. Der Analyst erwarte, dass Geberit jährlich weiter etwa 1% seiner ausstehenden Aktien zurückkaufen werde, was mit einem entsprechenden EPS-Anstieg einhergehen werde.Geberits starke Bilanz, sein durchweg hohes Margenniveau und die erstklassige Cash Conversion würden es dem Unternehmen ermöglichen, sowohl eine attraktive Dividende auszuschütten wie auch weitere Aktien zurückzukaufen. Gleichzeitig werde der starke CHF aber weiter auf die Zahlen drücken.