LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Geberit-Aktie:

484,40 EUR +3,06% (17.01.2020, 09:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

523,80 CHF +1,75% (17.01.2020, 12:28)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (17.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Im Rahmen der gestrigen Telefonkonferenz habe das Management einen insgesamt zuversichtlichen Marktausblick für die meisten Regionen formuliert, wobei auch auf die steigende Zahl unverkaufter Wohnungen und die Liquiditätsengpässe im chinesischen Immobiliensektor und den Installateursmangel in Deutschland hingewiesen worden sei.Nach dem letztjährigen Rückgang seien in Q1/2020 erneut leicht steigende Rohstoffpreise (Q/Q) verzeichnet worden. Die Lohninflation werde für dieses Jahr auf 3% (J/J) geschätzt, während Geberit 2020 Preiserhöhungen von nur 1% anvisiere (2019: 1,5%).Darüber hinaus rechne Geberit im GJ20 mit zusätzlichen IT-Kosten von CHF 15 Mio. (Digitalisierung), was die EBITDA-Marge zwar um fast 50 Bp. reduziere, gleichzeitig aber die künftigen Wachstumschancen erhöhe.Obwohl die meisten Endmärkte weiterhin in robuster Verfassung seien, erwarte der Analyst, dass Geberit vor allem wegen eines geringeren Beitrags von Preiserhöhungen im GJ20 ein leicht tieferes Wachstum verzeichnen werde. Seines Erachtens bestehe das Risiko, dass das tiefere org. Wachstum, die anhaltende Lohninflation und die anhaltenden negativen Währungseffekte sowie weitere Kosten für die Markenharmonisierung, höhere IT-Kosten und ein höherer Steuersatz im GJ20 zu einem leichten Gewinnrückgang führen würden. Aufgrund seines DCF-basierten Kursziels von CHF 500 halte er die Aktie für angemessen bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: