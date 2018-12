Tradegate-Aktienkurs Geberit-Aktie:

346,00 EUR -1,68% (04.12.2018, 09:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

390,90 CHF -1,46% (04.12.2018, 09:33)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (04.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Seitdem das mittelfristige Wachstumsziel bei 4 bis 6% p.a. festgelegt worden sei (2004), habe Geberit einen soliden Jahresdurchschnitt von 5,6% realisieren können. In den Jahren 2017 und 2018 sei diese Marke jedoch, trotz robuster Endmärkte, nicht mehr erreicht worden. Geberits hohe Durchdringungsraten in Kombination mit aktuellen Downtrading-Trends seien der Hauptgrund für diese Verlangsamung.Nach den zweistelligen Wachstumsraten 2018 in Europa (Gebäudefertigstellungen) sei hier künftig mit einem durchwachseneren Bild zu rechnen. So sei die Zahl der Baubewilligungen in Frankreich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz rückläufig, was sich 2019 entsprechend auswirken werde. Immerhin: Geberit generiere nur einen Drittel seines Umsatzes im Neubausegment, während zwei Drittel auf Renovierungen entfallen würden. Folglich rechne der Analyst auch weniger mit Umsatzeinbußen, als vielmehr einem abgeschwächten Wachstum.Praktisch der einzige Markt, in dem sich der Wohnungsbau wohl auch künftig gut entwickeln dürfte, sei Deutschland. Da hier die meisten Installateure jedoch bereits mit voller Kapazität arbeiten würden, erscheine das kurzfristige Wachstumspotenzial begrenzt.Angesichts der Abschwächung der Frühindikatoren erwarte der Analyst 2019 bei Geberit einen Rückgang des organischen Wachstums, während der Konsens weiter von einer Wachstumsbeschleunigung ausgehe. Da das Umsatzwachstum unter dem unteren Ende der vom Management angestrebten Bandbreite liege und die Personal-, Marketing- und Logistikkosten steigen würden, könnte die Marge von Geberit unter Druck geraten. Auf Basis der reduzierten Prognosen ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 410 (zuvor: CHF 440), das nur leicht über dem aktuellen Kursniveau liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: