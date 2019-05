SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (03.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Unveränderte Marktbeurteilung: An der gestrigen Telefonkonferenz habe das Management die bereits im März abgegebene Marktbeurteilung wiederholt: Geberit rechne 2019 mit einer günstigen Entwicklung im europäischen Bausektor, wenn auch in einigen Ländern die Wachstumsraten sinken dürften.Erfolgreiche Margenausweitung: Im 1Q19 habe Geberit seine EBITDA-Marge um 125 Bp erhöhen können (ohne Effekt durch Übernahme des IFRS-16Leasing-Standards) - gestützt durch eine günstige Mixentwicklung, erneute Preiserhöhungen um ca. 1% (J/J) sowie sinkende Rohstoffkosten. Gleichzeitig habe die Geschäftsleitung davor gewarnt, dass ab dem 2Q19 weitere Lohnerhöhungen wirksam und dass die geplanten zusätzlichen Marketingkosten von CHF 10 Mio. (Rebranding) die kommenden drei Quartalen belasten würden. Zudem dürften die Preise für Industriemetalle und Spezialkunststoffe ggü. dem 1Q19 wieder anziehen. Dies allerdings bei Rohstoffkosten, die im 1H19 nicht das Niveau der Vorperiode erreichen würden.Pomrehn erhöhe seine EPS-Schätzungen für das GJ19 und GJ20 um 5,2% bzw. 4,6%, bedingt durch die unerwartet guten Ergebnisse im 1Q19 und die jüngste Abwertung des CHF gegenüber dem EUR. Zurzeit liege die Wachstumsrate von Geberit unter seinem mittelfristigen Richtwert von 4 bis 6% p.a., jedoch könne das Unternehmen dank seiner erfolgreichen Upselling-Strategie und einer günstigen Kosten/Preis-Dynamik seine Margen steigern. Basierend auf den höheren Analystenschätzungen und einer geringeren Marktprämie ergebe sich ein neues DCF-basiertes Kursziel von CHF 450 (zuvor: CHF 410).