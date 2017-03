SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

437,90 CHF -0,93% (14.03.2017, 11:54)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (14.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Während die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2016 leicht unter den Erwartungen liege, habe das Unternehmen einen günstigen Ausblick für das aktuelle Jahr in Aussicht gestellt und das neue Aktienrückkaufprogramm ein Jahr früher bekannt gegeben, als Pomrehn erwartet habe.Der Verwaltungsrat schlage vor, die Dividende auf CHF 10,00 je Aktie zu erhöhen (+19,0% J/J), im Einklang mit der Analysten- und etwas über der Konsensprognose (CHF 9,91).Angesichts der aktuell günstigen Endmärkte, der Marketingsynergien durch die Integration von Sanitec und des zweistelligen Wachstums im Bereich Dusch WCs erwarte Pomrehn ein anhaltend starkes Umsatzwachstum und eine weitere Margenexpansion im Geschäftsjahr 2017.Börsenplätze Geberit-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Geberit-Aktie:408,727 EUR -0,03% (14.03.2017, 12:03)