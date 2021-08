ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Sergey Komlev, Abteilungsleiter von Gazprom Export, habe erklärt, dass Russland bis zum Jahre 2030 der weltgrößte Exporteuer von "blauem" Wasserstoff (also Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird) sein könnte. Damit könnte Gazprom einen eventuellen Rückgang beim Erdgasgeschäft womöglich kompensieren.Komlev habe im hauseigenen Magazin von Gazprom gesagt, die Herstellung von "blauem" Wasserstoff sei schon möglich, die Kosten dürften sich auf knapp 2 USD je Kilo belaufen. Spannend dürfte werden, ob der russische Konzern die Absicht habe, auch im Bereich des "grünen" Wasserstoffs mittel- bis langfristig eine Führungsrolle zu übernehmen.Gazprom müsse und werde sich auch im Wasserstoff-Bereich positionieren. Aktuell bleibe für den weiteren Kursverlauf jedoch v.a. das Erdgas-Geschäft wichtig. Hier laufe es nach wie vor blendend. Mutige Anleger könnten sich die mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,4 immer noch extrem günstig bewerteten Gazprom-Aktie weiterhin ins Depot legen (Stopp: 4,90 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,63 EUR +0,08% (05.08.2021, 15:10)XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,62 EUR -0,23% (05.08.2021, 14:55)