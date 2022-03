Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (28.02.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (02.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Lage bleibe dramatisch: Der Kurs der Gazprom-Aktie sei angesichts des Ukraine-Kriegs massiv eingebrochen. An der Börse in Moskau sei der Handel seit Tagen unterbrochen. Deutschland habe heute nachgezogen. Trotzdem würden noch Gazprom-Anteile die Besitzer wechseln. Unterdessen wolle das Unternehmen offenbar seine Anleihen bedienen.Der russische, vom Staat kontrollierte, Energieriese sei dabei, eine am Montag fällig werdende Schuld in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar zu tilgen. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Demnach habe Gazprom das Geld am 28. Februar an die Abwicklungsbank überwiesen. Die Freigabe werde voraussichtlich am 4. März erfolgen. Eine fällige Kuponzahlung in Schweizer Franken einen Tag vorher solle ebenfalls gezahlt werden.Die Situation rund um russische Anleihen und Anteile sei aufgrund der Sanktionen und russischen Kapitalverkehrskontrollen äußerst unübersichtlich. Im konkreten Fall würden die Anleihen zwar Gazprom gehören, seien aber von einer Gesellschaft in Luxemburg ausgegeben worden. Hauptzahlstelle für die Dollar-Anleihe sei wiederum die Deutsche Bank . Außerdem sei das Geld bereits im Ausland.Unterdessen würden in London und im US-Handel offenbar noch Gazprom-Anteile in Form von ADRs die Besitzer wechseln. Der Handel mit russischen Tech-Aktien bleibe in den USA aber ausgesetzt."Der Aktionär" rät ausdrücklich vom Handel mit Gazprom und Co ab, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: