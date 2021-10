XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,835 EUR +3,09% (14.10.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (15.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die haussierenden Gaspreise würden dem russischen Weltmarktführer Gazprom satte Gewinne bescheren und die Aktie immer weiter nach oben treiben. In ferner Zukunft könnte den Kurs des russischen Rohstoffriesen womöglich noch ein anderes Thema beflügeln: Wasserstoff.So habe das Unternehmen gemeinsam mit der russischen Regierung ein Abkommen unterzeichnet, um "Entwicklung von Wasserstoffenergie und Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr auf der Basis von Erdgas" voranzutreiben. Allerdings werde man sich dabei zunächst hauptsächlich nicht um "grünen Wasserstoff" (hergestellt mithilfe von Erneuerbaren Energien) kümmern. Im Mittelpunkt stehe eher der aus Erdgas produzierte "graue Wasserstoff", teilweise wohl auch "blauer Wasserstoff", bei dem das entstandene CO2 zumindest genutzt oder eingelagert werde.Es sei grundsätzlich natürlich zu begrüßen, dass sich Gazprom mehr und mehr für die Wasserstoff-Technologie öffnen möchte. Größeren Einfluss auf die Ergebnisentwicklung werde dieses Engagement in den kommenden Jahren aber sicherlich nicht haben. Aktuell würden die Anteile indes weiterhin von der Gaspreis-Rally profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,89 EUR +0,51% (15.10.2021, 08:40)