Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.09.2019/ac/a/a)



Während der nach wie vor florierende Gasexport Gazprom Tag für Tag die Taschen fülle, investiere der Energiegigant weiterhin konsequent in die Zukunft. Nachdem gerade der Bau einer zusätzlichen LNG-Anlage in Wladiwostok in Angriff genommen worden sei, folge jetzt ein weiteres Investment.So erwerbe die Gazprom-Tochter Gazstroyprom Stroygazmontazh. Das Unternehmen sei bisher in Besitz des Milliardärs Arkady Rosenberg gewesen. Stroygazmontazh sei bereits ein Partner bei einigen Gazprom-Projekten gewesen. Denn der Konzern sei ein Spezialist für Öl- und Gastransportsysteme.Der Kaufpreis solle laut Bloomberg 75 Milliarden Rubel (etwa 1,1 Milliarden Euro) betragen. Der Deal dürfte noch im Oktober abgeschlossen werden.Noch sei unklar, was genau sich das Gazprom-Management von einem derartigen Schritt erhoffe. Größeren Einfluss auf das Konzernergebnis des laufenden Jahres dürfte dieser Deal nicht haben.