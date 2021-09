XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Erdgasproduzent habe in dieser Woche nicht nur starke Halbjahreszahlen vorgelegt, sondern auch einen Ausblick auf das Gesamtjahr veröffentlicht. Demnach gehe Gazproms Vorstand von einem kräftigen Zuwachs bei der Gasproduktion aus.Aktuell rechne der Rohstoffriese mit einem Anstieg um 55 Milliarden Kubikmeter auf mehr als 510 Milliarden Kubikmeter. Bei den Gasexporten nach Westeuropa peile das Unternehmen 183 Milliarden Kubikmeter an - wobei der Einfluss von Nord Stream 2 daran sehr gering sein dürfte. Bis Ende August habe Gazprom indes bereits 131 Milliarden Kubikmeter nach Deutschland, Frankreich und Co geliefert - ein Plus von 18,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Operativ laufe es bei Gazprom rund - was sich auch unschwer zu erkennen im Kursverlauf widerspiegele. Anleger könnten bei der immer noch günstig bewerteten Aktie weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnabsicherung nun auf 5,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 02.09.2021)