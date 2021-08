Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,755 EUR -0,88% (26.08.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,77 EUR -0,73% (25.08.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Niederlage für Gazprom: Der Betreiber der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sei mit dem Vorhaben gescheitert, von bestimmten EU-Regeln freigestellt zu werden. Um dies durchzusetzen, sei die Firma vor das Oberlandesgericht Düsseldorf gezogen. Doch eine entsprechende Beschwerde habe das OLG am Mittwoch abgewiesen.Damit unterliege die Firma aktuellen EU-Regeln und müsse ihr Geschäft entflechten. Eine weitreichende Bedeutung für die Öffentlichkeit habe das Urteil nicht - es sei zum Beispiel nicht darum gegangen, ob und wann die Pipeline in Betrieb genommen werden dürfe.Kern des Gerichtsstreits sei die Frage gewesen, wann die Leitung, durch die russisches Erdgas nach Deutschland transportiert werden solle, als fertiggestellt gelte. Wäre dies vor dem 23. Mai 2019 gewesen, hätte Nord Stream 2 von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen können. Ab diesem Datum gelte eine geänderte EU-Gasrichtlinie, die unter anderem Vorgaben für die Entflechtung von Gaslieferanten und Pipelinebetreibern sowie bei der Kostenregulierung mache.Es dürfte spannend werden, ob Gazprom in der nächsten Instanz Erfolg habe. Falls nicht, müsse sich das Unternehmen für das betreffende Teilstück eine Lösung ausdenken und womöglich Partner-Unternehmen mit ins Boot holen. Nichtsdestotrotz dürfte Gazproms Marktmacht in Europa in Zukunft weiter ausgebaut werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: