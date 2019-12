Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,156 EUR +0,65% (13.12.2019, 09:03)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,11 EUR (12.12.2019)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Vorbereitung von Sanktionen der USA gegen die am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen halte die Anleger weiterhin in Atem. Dennoch bleibe der russische Erdgasriese Gazprom nach wie vor zuversichtlich, das Projekt fertigstellen zu können. Diese Fragen würden aktuell die Anleger beschäftigen.Würden die Verlegearbeiten an der Pipeline auf See jetzt abgebrochen?Das sei unklar, Nord Stream 2 habe sich dazu nicht geäußert. Im Hafen Mukran auf Rügen seien am Donnerstag weiterhin Rohre auf Schiffe verladen worden. Dort liege auch das russische Verlegekranschiff "Fortuna".Wie viele Kilometer Leitung seien bereits verlegt?Nach Angaben von Nord Stream 2 lägen mehr als 2100 Kilometer Rohrleitung auf dem Grund der Ostsee. Die Pipeline bestehe aus zwei Strängen, von denen jeder rund 1.200 Kilometer lang sein werde. Somit seien noch etwa 300 Kilometer Rohre zu verlegen. Die größte Lücke klaffe noch südöstlich der dänischen Insel Bornholm.Die Nord Stream 2 AG habe erst Ende Oktober die Genehmigung der dänischen Energieverwaltung für den 147 Kilometer langen Abschnitt bei Bornholm erhalten. Damit sei der ursprüngliche Zeitplan nicht einzuhalten gewesen. Alle für die Pipeline benötigten Rohre seien fertig und würden im Hafen Mukran lagern. Auch die technische Fertigstellung der Anlandestation in Lubmin liege laut Nord Stream im Zeitplan.Was sage die Politik in Mecklenburg-Vorpommern?Energieminister Christian Pegel (SPD) habe gesagt, auch wenn die von möglichen Sanktionen betroffenen Verlegeschiffe nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammen würden, halte er es für unverantwortlich, ein Infrastrukturprojekt der europäischen Energiewirtschaft zum politischen Spielball zu machen. "Wir brauchen eine gesicherte Gasversorgung in Europa. Und wir brauchen einen vernunftgetragenen wirtschaftlichen Dialog mit den russischen Partnern", habe er erklärt.Natürlich wäre es für Gazprom vorteilhaft, den Bau von Nord Stream 2 möglichst rasch fertigstellen zu können. Allerdings hänge das Wohl und Wehe des gesamten Konzerns nicht an dieser einen Pipeline.Mutige Anleger können daher bei der enorm günstig bewerteten Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 5,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.12.2019)