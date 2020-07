Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,495 EUR -6,26% (15.07.2020, 09:00)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,773 EUR (14.07.2020)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Erdgasriese Gazprom habe gestern einen Verlust für das erste Quartal 2020 vermeldet. So hätten der milde Winter in Europa sowie die stark gesunkenen Energiepreise für einen Fehlbetrag von 1,6 Milliarden Dollar gesorgt. Heute knicke die Aktie des Weltmarktführers deutlich ein. Doch Anleger sollten Ruhe bewahren.Denn der heutige Kursrückgang liege nahezu ausschließlich an dem Dividendenabschlag von umgerechnet 0,38 Euro je Aktie. Alle Anleger, die zum Ende des gestrigen Handelstages die Gazprom-Papiere in ihrem Depot hätten, würden nun gegen Ende August die Dividendengutschrift erhalten. Daraus errechne sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs eine satte Brutto-Dividende von acht Prozent.Wie die gestrige Meldung schon vermuten lasse, würden Gazproms Gewinne 2020 allerdings weitaus geringer ausfallen als noch 2019. Dementsprechend werde die Dividende trotz einer weiter steigenden Ausschüttungsquote (welche der Kreml von Gazprom gefordert habe) deutlich sinken. Aktuell würden Analysten aber immerhin noch für 2020 mit einer Ausschüttung von 0,21Euro je Aktie rechnen, woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau dann eine Rendite von rund vier Prozent errechnen würde.Zwar werde die Aktie demnächst für Dividendenjäger etwas weniger attraktiv, langfristig würden die Aussichten für den Weltmarktführer aber gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: