Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Bei ihrer vermutlich letzten Reise nach Washington als Bundeskanzlerin werde Bundeskanzlerin Merkel am Donnerstag von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. Der Besuch solle den Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach einem Tiefpunkt in der Ära von Bidens Vorgänger Donald Trump markieren.Bei dem Treffen solle es u.a. um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gehen, mit der russisches Gas unter Umgehung der Ukraine nach Deutschland gebracht werden solle. Das Projekt sei der größte Streitpunkt zwischen den USA und Deutschland. Beide Seiten würden sich seit Wochen um einen Kompromiss bemühen und hätten sich nach Angaben von Bundesaußenminister Maas bei vielen Punkten angenähert. Merkel habe sich vor ihrer Reise aber skeptisch gezeigt, ob es bei ihrem Besuch bei Biden schon eine abschließende Lösung geben werde.Die Gazprom-Aktie zeige sich von etwaigen Unstimmigkeiten vollkommen unbeeindruckt. Seit Ende vergangenen Jahres habe sich das Papier mittlerweile rund verdoppeln können. Die Gazprom-Aktie sei trotzdem noch immer günstig bewertet. Anleger sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 4,90 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,36 EUR -1,78% (15.07.2021, 13:09)