Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,374 EUR -0,16% (08.01.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel habe 2019 fast 90 Prozent an Wert zugelegt. Doch damit sei das Ende der Fahnenstange nach Ansicht vieler Experten noch längst nicht erreicht. So würden etwa die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley davon ausgehen, dass die Gazprom-Aktie immer noch rund 50 Prozent Luft nach oben habe.So habe Morgan Stanley-Experte Igor Kuzmin sein Kaufvotum für die Gazprom-Aktie und das Kursziel von 12,10 Dollar bestätigt, woraus sich ein Aufwärtspotenzial von knapp 50 Prozent errechne.Auch die Bank of America Merril Lynch sei für den russischen Titel nach wie vor optimistisch gestimmt. Sie betone, dass hier bei vielen institutionellen Investoren die "Fear of missing out" besonders groß sei. Es würden sich also viele Vermögensverwalter, welche Gazprom nicht in ihren Portfolios hätten, Sorgen machen, dass sie die Rally weiterhin nur von der Seitenlinie verfolgen könnten. Russische Aktien würden sich "traditionell" eher selten in vielen Depots westlicher Versicherungen und Anlagegesellschaften finden. Gut möglich, dass sich dies im laufenden Jahr angesichts der zuletzt starken Performance, der günstigen Bewertung und der guten Aussichten allmählich ändern werde.