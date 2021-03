Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,90 EUR +1,87% (01.03.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr habe der russische Konzern zu Jahresbeginn wegen der milden Temperaturen in vielen wichtigen europäischen Märkten deutlich weniger verdient als noch 2019. In diesem Jahr sei es anders gelaufen: So hätten die Kältewellen in mehreren Ländern für eine kräftig anziehende Gasnachfrage gesorgt.Wie Gazprom mitgeteilt habe, seien die Gasexporte im Januar und Februar im Jahresvergleich um 33% geklettert. Die gesamte Gasproduktion des weltgrößten Förderers und Inhabers der weltweit größten Reserven habe sich um 7,8% auf 89,9 Mrd. Kubikmeter erhöht.Im operativen Geschäft laufe es bei Gazprom nach dem sehr schwachen Jahr 2020 nun zumindest zu Beginn des Jahres 2021 wieder deutlich besser. Da die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Konzern gut seien und die Bewertung immer noch sehr günstig, könnten mutige Anleger weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte dabei weiterhin bei 3,60 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,96 EUR +0,61% (02.03.2021, 08:19)