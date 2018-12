Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,37 EUR +3,07% (03.12.2018, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,38 EUR +2,58% (03.12.2018, 16:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es habe lange gedauert, bis Gazprom seine Q3-Zahlen (das auch bei Gazprom bereits am 30. September geendet habe) habe veröffentlichen können. Jedoch lasse sich behaupten, dass die Anteilseigner für die Wartezeit ausreichend "entschädigt" worden seien. Denn die Zahlen seien wirklich sehr stark gewesen.Gazprom habe das beste Quartalsergebnis seit 2012 erzielt. So sei der Nettogewinn auf knapp 5,8 Mrd. USD fast verdoppelt worden und habe auch über den Analystenprognosen gelegen. Der Umsatz sei um 35% gewachsen. Ebenfalls erfreulich für die Aktionäre: Der Rekord für den Gasabsatz in Europa aus dem vergangenen Jahr werde mit "mehr als 200 Mrd. Kubikmetern" 2018 übertroffen. Dank zahlreicher neuer Kunden werde man auch im Jahr 2019 "mindestens 200 Mrd. Kubikmeter" exportieren. Und in den darauf folgenden Jahren sollten die drei strategisch wichtigen neuen Pipelines in Betrieb genommen werden.Ferner habe der Vorstand bestätigt, dass über eine Dividendenanhebung diskutiert werde, wie schon in der Vorwoche berichtet worden sei.Die Aussichten für das operative Geschäft würden bei Gazprom weiterhin sehr gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: