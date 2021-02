Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,96 EUR -1,78% (19.02.2021, 09:43)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,935 EUR -1,69% (19.02.2021, 09:28)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Ton im Streit um Nord Stream 2 dürfte auch unter dem neuem US-Präsidenten rau bleiben. Kurz vor einer Rede von Joe Biden auf der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz habe Russland die Kritik der USA an der Ostseepipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen. Die Amerikaner sollten sich lieber um die Sicherung der Stromversorgung nach dem Wintersturm im US-Bundesstaat Texas kümmern, habe Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge gesagt.Russland verteidige seit langem die deutsch-russische Pipeline gegen Kritik. "Dieses Projekt hat absolut nichts mit der Energieversorgung der Vereinigten Staaten zu tun", so Peskow. "Dieses Projekt betrifft die Energiesicherheit des europäischen Kontinents."Ähnlich habe sich Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) geäußert. "Vom Gesichtspunkt europäischer Souveränität geht es die USA erst einmal nichts an", habe der Vorsitzende der Atlantik-Brücke der "Welt" gesagt. "Ich finde, das ist eine europäische Entscheidung - mit allen Chancen und Risiken. Aber es ist keine amerikanische." Das Projekt entspreche europäischen Regeln und Gesetzen.Der Streit um die zweite Ostsee-Pipeline dürfte sich noch längere Zeit hinziehen. Indes sehe es charttechnisch betrachtet für die Gazprom-Aktie weiterhin gut aus.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: