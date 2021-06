Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,21 EUR -0,24% (09.06.2021, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,21 EUR 0,00% (09.06.2021, 09:48)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mit den Aktien von Gazprom und BP gehe es weiter nach oben. Wenig verwunderlich, schließlich würden beide Energieriesen derzeit anhaltenden Rückenwind von den Rohstoffmärkten erhalten. So würden sich die Gaspreise sehr robust entwickeln und auch der Ölpreis sorge bei beiden Firmen für gute Stimmung.Denn Brent, WTI & Co seien am Mittwoch auf mehrjährige Höchststände gestiegen. Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bis zu 72,82 Dollar gekostet, ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei bis auf 70,63 Dollar gestiegen. Während Brent den höchsten Stand seit gut zwei Jahren erreicht habe, sei der WTI-Preis auf das höchste Niveau seit Oktober 2018 gestiegen.Unterstützung hätten die Rohölpreise durch Lagerdaten aus den USA erhalten. Nach Zahlen des American Petroleum Institute (API) vom späten Dienstagabend seien die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken. Am Nachmittag veröffentliche die Regierung ihre wöchentlichen Daten, die als Richtschnur für die kurzfristige Angebots- und Nachfragesituation gelten würden.Für grundlegenden Auftrieb am Ölmarkt sorge seit längerem die vielerorts entspanntere Corona-Lage, insbesondere in den USA, China und weiten Teilen Europas. Dagegen sei die Lage in einigen asiatischen Ländern und vielen Staaten Südamerikas teils sehr angespannt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: