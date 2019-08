Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,26 EUR +1,85% (29.08.2019, 11:21)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Erdgasproduzent Gazprom habe seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Mit dem deutlich gesteigerten Nettogewinn von 300 Milliarden Rubel (4,06 Milliarden Euro) habe das Unternehmen knapp die Prognosen der Analysten verfehlt. Dennoch habe es beim Rohstoffriesen auch positive Entwicklungen gegeben.Am Markt sei im Vorfeld durchschnittlich ein Nettoergebnis von 308 Milliarden Rubel erwartet worden. Der Umsatz habe hingegen mit 1,78 Billionen Rubel knapp über den Prognosen der Experten gelegen, ebenso das EBITDA mit 497 Milliarden Rubel (die Schätzungen hätten sich hier auf 490 Milliarden Rubel belaufen). Eine weitere positive Entwicklung: Die Nettoverschuldung sei im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf 2,56 Billionen Rubel (etwa 34,6 Milliarden Euro) gesunken.Im frühen Handel würden die Papiere des Rohstoffriesen leicht zulegen. "Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Mutige Anleger können bei der immer noch günstig bewerteten Gazprom-Aktie nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 5,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.08.2019)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,256 EUR +1,96% (29.08.2019, 11:06)