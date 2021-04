Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,966 EUR +0,85% (21.04.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In Europa werde weiterhin erbittert darüber gestritten, ob Nord Stream 2 fertiggestellt werden solle oder nicht. In China scheine Gazprom bei der Expansion hingegen relativ leichtes Spiel zu haben. So habe Aufsichtsratschef Viktor Zubkov gegenüber TASS berichtet, dass die Volksrepublik an zusätzlichen Gaslieferungen aus Russland interessiert sei.Denn Chinas Gasnachfrage sei selbst in dem von Corona geprägten Jahr 2020 um 20 Milliarden Kubikmeter geklettert. Für die kommenden Jahre würden Experten in etwa gleicher Größenordnung rechnen. Zum Vergleich: Gazproms Pipeline Power of Siberia verfüge über eine maximale Kapazität von 38 Milliarden Kubikmeter.Vor diesem Hintergrund sei es verständlich, dass es bereits Pläne für eine zweite Pipeline gebe, aber auch andere Gedankenspiele wie die Belieferung Chinas per LNG. Für Gazprom sollte es sich sicherlich auszahlen, im stark wachsenden chinesischen Markt noch breiter aufgestellt zu sein. Zubkov rechne damit, dass sich Chinas Gasverbrauch innerhalb der kommenden 15 Jahre verdoppeln werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,988 EUR +0,97% (22.04.2021, 08:47)