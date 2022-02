Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (24.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hätten die Anleger sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index sei am Donnerstag kurz nach dem Handelsstart um ein Fünftel auf 966 Punkte eingebrochen. Zuletzt habe sich das Minus sogar auf 33 Prozent ausgeweitet. Massiv unter Druck stehe auch die Aktie von Gazprom.Das Papier verliere am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 20 Prozent. Schon in den vergangenen Tagen habe die Aktie von Gazprom deutlich verloren.Nach der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Bundesregierung hätten die USA nun doch Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren Chef Matthias Warnig verhängt. US-Präsident Joe Biden habe die Strafmaßnahmen am Mittwoch angekündigt. Das Finanzministerium in Washington habe erklärt, Geschäfte mit dem Betreiber Nord Stream 2 AG müssten innerhalb einer Woche beendet werden. Biden habe zuvor aus Rücksicht auf Deutschland auf einen solchen Schritt verzichtet. Die Entscheidung der Amerikaner nun sei ein weiterer schwerer Schlag für die Pipeline.Angesichts der russischen Eskalation im Ukraine-Konflikt habe die Bundesregierung das Vorhaben am Dienstag auf Eis gelegt und das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 vorerst gestoppt.Die Betreibergesellschaft der Pipeline, die Nord Stream 2 AG, gehöre dem russischen Staatskonzern Gazprom . Die Pipeline sei gebaut worden, um unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland zu bringen. Die Leitung sei fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb. Mit der Kehrtwende der Bundesregierung sei eine Betriebserlaubnis wohl auch auf längere Zeit nicht in Sicht. Durch die US-Sanktionen scheine ein möglicher Betrieb der Pipeline noch weiter in die Ferne gerückt: Wer sich auf Geschäfte mit der Nord Stream 2 AG einlassen würde, könnte von den USA wegen Sanktionsverstößen belangt werden.Es bleibt dabei: Trotz der mittel- bis langfristig zweifellos guten Aussichten für Gazprom (das sein Erdgas vermutlich auch relativ problemlos in Asien & Co absetzen kann) und der sehr günstigen Bewertung drängt sich ein Kauf der Gazprom-ADRs, die ohnehin ausnahmslos für sehr nervenstarke Anleger geeignet sind, aktuell nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link