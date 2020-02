Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,37 EUR -1,73% (10.02.2020, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,358 EUR -1,09% (10.02.2020, 14:46)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom hänge aufgrund der anhaltend schwachen Öl- und Gaspreise nach wie vor in der Konsolidierungsphase fest. Doch gerade diese charttechnisch schwächere Phase sei für einige Experten gerade eine optimale Einstiegsgelegenheit.So hätten die Experten der Sberbank die Gazprom-Papiere erneut näher unter die Lupe genommen. Nachdem die Anteilscheine des weltgrößten Erdgasproduzenten zuletzt noch mit "halten" eingestuft worden seien, laute das heute veröffentlichte neue Anlagevotum jetzt "buy". Darüber hinaus habe Analyst Andrey Gromadin das Kursziel von 8,00 auf 11,00 Dollar angehoben, was stattliche 57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau (knapp 7,00 Dollar) liege.Noch größeres Kurspotenzial sehe indes Morgan-Stanley-Experte Igor Kuzmin. Er stufe die Dividendenperle in seiner neuesten Studie unverändert mit "overweight" ein und sehe den fairen Wert weiterhin bei 12,10 Dollar, was satte 73 Prozent Aufwärtspotenzial ergebe.Auch "Der Aktionär" halte die Gazprom-Aktie weiterhin für unterbewertet. Die enorm starke Marktstellung, die hohen Gasreserven und das strategisch wichtige Pipelinenetz würden sich in der aktuellen Bewertung - ein 2020er KGV von 5 und ein KBV von 0,4 - in keinster Weise widerspiegeln.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: