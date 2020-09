Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,934 EUR -0,46% (24.09.2020, 16:07)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,912 EUR -0,31% (24.09.2020, 15:50)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das laufende Jahr sei für den Erdgasproduzenten äußerst schwierig gewesen: Zunächst hätten die sehr milden Temperaturen in Europa für eine schwache Gasnachfrage gesorgt. Anschließend habe der Gasabsatz in vielen wichtigen Märkten unter den weltweiten Lockdowns gelitten. Außerdem seien die Ölpreise eingebrochen. Zumindest in dieser Hinsicht sollte es Experten zufolge bald wieder deutlich besser werden.Demnach rechne Goldman Sachs damit, dass der Preis für Brent-Öl gegen Jahresende zumindest auf 49 Dollar pro Barrel ansteigen werde. Für das kommende Jahr würden die Investmentbanker dann davon ausgehen, dass bis zum dritten Quartal wieder Kurse von 65 Dollar erreicht würden.Leicht optimistisch sei auch die US-Großbank Citigroup gestimmt. Deren Rohstoff-Analysten würden 2021 Ölpreise von 60 Dollar gegen Ende des kommenden Jahres erwarten.Gazprom sei zwar vor allem auf die Produktion von Erdgas spezialisiert, dennoch sollten Gazprom-Aktionäre den Ölpreis immer im Auge behalten. Denn einerseits verfüge der Konzern mit Gazprom Neft über eine Tochter, die vor allem Öl fördere. Andererseits seien die Konditionen in zahlreichen Lieferverträgen an den Ölpreis gekoppelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: