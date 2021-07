Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (01.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf habe am Mittwoch über einen Streit zwischen der Bundesnetzagentur und dem Betreiber der Ostseepipeline Nord Stream 2 verhandelt. Es gehe dabei um die Frage, wann die Leitung, durch die russisches Erdgas nach Deutschland transportiert werden solle, als fertiggestellt gelte. Vom Ausgang des Verfahrens hänge ab, ob der Betreiber Ausnahmeregelungen von einer EU-Richtlinie in Anspruch nehmen könne. Ob die Gasleitung zu Ende gebaut werden dürfe, werde in dem Prozess nicht geklärt.Die Bundesnetzagentur habe den Antrag der Nord Stream 2 AG auf eine Freistellung von der Regulierung abgelehnt. Aus ihrer Sicht sei die Gasleitung an der für eine Freistellung geltenden Stichtag 23. Mai 2019 noch nicht fertiggestellt gewesen. Ab diesem Datum gelte eine geänderte EU-Gasrichtlinie, die unter anderem Vorgaben für die Entflechtung von Gaslieferanten und Pipelinebetreibern sowie bei der Kostenregulierung mache.Die Vertreter der Nord Stream 2 AG hätten vor dem 3. Kartellsenat des OLG argumentiert, die Leitung sei am Stichtag aus wirtschaftlicher Sicht sehr wohl fertiggestellt gewesen. Damals seien bereits unumkehrbare Investitionsentscheidungen für das Milliardenprojekt gefallen oder bereits in der Umsetzung gewesen. "Das Geld liegt im Sand der Ostsee", so einer der Anwälte.Die Vorsitzende des Kartellsenats, Anne-Christin Frister, habe betont, im Wortlaut des Energiewirtschaftsgesetzes gebe es keinen Hinweis, dass die Freistellung von der Regulierung für im Bau befindliche Leitungen gelte solle. Von einer fertiggestellten Leitung könne gesprochen werden, wenn etwa 95 Prozent der Arbeiten abgeschlossen seien. Am Stichtag sei aber nur etwa die Hälfte der Leitung fertiggestellt und rund zwei Drittel der Investitionen getätigt gewesen.Wie bereits mehrfach betont, dürfte Nord Stream 2 noch über mehrere Monate hinweg ein großes Streitthema bleiben. Die Perspektiven für Gazprom würden indes nach wie vor gut bleiben.Mutige können bei der immer noch günstig bewerteten und charttechnisch aussichtsreichen Aktie einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Position sollte weiterhin mit einem Stopp bei 4,90 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 01.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link