XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,59 EUR +1,42% (08.11.2021, 09:49)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (08.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei ein langer Streit darüber gewesen, wer nun genau der Schuldige für die kräftig gestiegenen Gaspreise sei. Letztlich sei es ganz objektiv betrachtet einfach die Summe mehrerer Entwicklungen gewesen. Jedenfalls habe der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich gesagt, dass es bald zusätzliche Lieferungen nach Westeuropa geben werde. Diese sollten in dieser Woche beginnen.Gerade für Deutschland sei dies besonders wichtig. Denn Ende Oktober seien die Gasspeicher Branchenvertretern zufolge lediglich zu 21 Prozent gefüllt gewesen. Im Rest Europas dürften es rund 75 Prozent sein, was zwar auch etwas unter dem Niveau der Vorjahre liege, aber natürlich weitaus größeren Puffer bedeute.Putin und Gazprom würden unter Hinweis darauf natürlich weiterhin fleißig darum werben, die Betriebserlaubnis für die nach vielen Baustopps endlich fertig gestellte Pipeline Nord Stream 2 zu erteilen. Doch noch ziehe sich das alles weiterhin in die Länge. Es scheine auch hier - wieder einmal - Geduld gefragt zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,585 EUR +1,54% (08.11.2021, 10:03)