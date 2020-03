Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es laufe derzeit einfach nicht rund beim weltgrößten Erdgasproduzenten: Der anhaltend milde Winter in den wichtigen europäischen Märkten sowie die stark gefallenen Öl- und Gaspreise dürften das Konzernergebnis 2020 stark belasten. Darüber hinaus gebe es nun eine Meldung, die ebenfalls den Gewinn des Rohstoffriesen etwas schmälern könnte.So seien die Gaslieferungen nach China über die Pipeline Power of Siberia vorerst gestoppt worden. Gazprom habe erklärt, dass nun Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollten, die voraussichtlich bis zum 1. April andauern würden.Der Zeitpunkt der Wartungsarbeiten bei der im Dezember in Betrieb genommenen Pipeline könnte natürlich auch deshalb gewählt worden sein, da der Gasbedarf in China angesichts der Corona-Krise aktuell vermutlich deutlich niedriger als ursprünglich erwartet ausfalle.Größere negative Effekte auf das Konzernergebnis seien dadurch aber nicht zu erwarten. Die Gaslieferungen von Russland nach Sibirien sollten weiterhin Jahr für Jahr steigen, bis die Maximal-Kapazität von 38 Milliarden Kubikmeter erreicht werde. Der Liefervertrag laufe zunächst 30 Jahre lang. In diesem Zeitraum solle Gazprom knapp 400 Milliarden Dollar vom Vertragspartner CNPC erhalten.Mutige Anleger können daher jetzt wieder erste Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Nicht vergessen: Stoppkurs bei 3,30 Euro. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: