Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,141 EUR -0,58% (27.08.2020, 13:39)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,128 EUR -0,75% (27.08.2020, 13:24)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Beim Thema Großbauprojekte in Verbindung mit Gazprom würden Anleger hierzulande an erster Stelle an Nord Stream 2 denken. Für Gazprom sei das jedoch nicht die einzige operative Baustelle des Unternehmens. Auch das Flüssiggasprojekt vom weltweit größten Gasproduzenten in der Nähe des Ostseehafens Ust-Luga sei für den Konzern relevant. Dafür sei nun eine Kreditlinie von der staatlichen Entwicklungsbank VEB in Höhe von 55 Milliarden Russischen Rubel (741 Millionen Dollar) bereitgestellt worden.Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters umfasse der Bau sowohl ein Gasverarbeitungskomplex mit einer Jahreskapazität von 45 Milliarden Kubikmetern als auch ein Flüssigerdgas-Tank mit einer Kapazität von 13 Millionen Tonnen pro Jahr (zum Vergleich: Die Ostseepipeline Nord Stream 2 sehe eine Jahreskapazität von 55 Milliarden Kubikmetern vor).An dem Projekt in Ust-Luga arbeite das Joint Venture RusKhimAlyans, bestehend aus Gazprom und dem russischen Partner RusGazDobycha.Charttechnisch sei die Aktie weiterhin in einer mustergültigen Abwärtsbewegung. Im Bereich von 180 Rubel ein starker Support gebildet. Für eine kurzfristige Aufwärtsbewegung müsste der Wert die 50-Tage-Linie bei 190 Rubel überwinden. Erst dann könnten sich Anleger Hoffnung auf eine Erholungsrally machen. Derzeit würden hierfür jedoch die Impulse fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: