Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,979 EUR +0,08% (04.09.2020, 08:34)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,989 EUR -1,55% (03.09.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In Deutschland würden die Stimmen, wonach Nord Stream 2 nicht fertiggestellt werden dürfe immer lauter. Die Diskussion sei angesichts der Tatsache, dass Deutschland bereits seit vielen Jahrzehnten Rohstoffe aus Ländern beziehe, die allesamt keine "lupenreine Demokratien" seien, durchaus verwunderlich. Doch es gebe auch Politiker, die sich klar für Nord Stream 2 aussprechen würden.So habe Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke im Gespräch mit dem "Handelsblatt" aufs Schärfste verurteilt, was in Russland vor sich gehe. Er habe aber auch betont: "Gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen."Auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter positioniere sich klar für eine Fertigstellung der zweiten Ostseepipeline. So habe er gegenüber der "Berliner Zeitung" erklärt: "Wir können nicht aus der Kernkraft aussteigen, aus der Kohle aussteigen, amerikanisches Schiefergas verurteilen und dann noch auf russisches Gas verzichten."Der starke politische Druck - inzwischen nicht mehr nur aus den USA und einige europäischen Ländern - auf Nord Stream 2 nehme zu. Da das Marktumfeld derzeit für Gazprom ohnehin schon relativ schwierig sei, bleibe das Papier aktuell noch im Abwärtstrend gefangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: