Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Marktumfeld für die Gazprom-Anteile bleibe wegen der volatilen Ölpreisentwicklung herausfordernd, was sich auch am stark schwankenden Aktienkurs der Papiere wiederspiegle. Dennoch bleibe festzuhalten, dass der Newsflow beim russischen Erdgasgiganten nach wie vor durchaus zuversichtlich stimme.So sei jetzt gemeldet worden, dass der komplette "Offshore-Teil" der Pipeline TurkStream verlegt worden sei. Ferner sei der Zeitplan bestätigt worden, wonach das Erdgas von Russland bereits Ende des kommenden Jahres in die Türkei gelangen solle. Mittel- bis langfristig sollten "mindestens 50%" des Erdgases, das durch TurkStream ströme, an andere europäische Länder weitergeleitet werden.Ferner habe Gazprom Ende der vergangenen Woche erklärt, dass die Gasproduktion im bisherigen Jahresverlauf erneut habe gesteigert werden können. Demnach habe sich die Förderung zwischen dem 1. Januar und dem 15. November um sechs Prozent auf 430 Mrd. Kubikmeter erhöht.