ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nachdem sich die OPEC-Staaten offenbar grundsätzlich einig über die angepeilte Höhe der Förderkürzungen seien, hänge jetzt alles an Russland. Das Land, das nur dem neuen Verbund OPEC+ angehöre, sei zwar zu Kürzungen bereit, aber wohl nur in geringerem Umfang. Sollte es keine Einigung auf eine klare Förderkürzung geben, so würden den Ölpreisen neue Jahrestiefs drohen. Aktien von Energiekonzernen wie z.B. Gazprom würden natürlich auch deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Dennoch gelte weiterhin erst einmal: Ruhe bewahren! Anleger könnten bei der Gewinnmaschine Gazprom nach wie vor investiert bleiben. Die Stoppkurse sollte bei 3,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:4,20 EUR +0,24% (07.12.2018, 13:03)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,21 EUR 0,00% (07.12.2018, 13:33)