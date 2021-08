Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gaspreise hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr stark entwickelt. Sehr zur Freude von Gazprom, dessen Aktien auch deshalb auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2020 geklettert seien. Doch die Experten der Investmentbank Morgan Stanley sähen diesbezüglich allmählich dunkle Wolken aufziehen.So rechne Analyst Igor Kuzmin damit, dass es mit den Gaspreisen in Europa bald wieder bergab gehen dürfte. So gehe er davon aus, dass das Angebot in den kommenden Monaten weiter ausgeweitet werden dürfte. Sie würden dabei zum einen auf vermutlich steigende LNG-Importe sowie höhere Lieferungen durch Gazproms Pipelines TurkStream und Nord Stream 2 verweisen.Auf der anderen Seite würden die Experten der US-Bank vorerst keinen Zuwachs der Nachfrage mehr erwarten. Möglicherweise könnten einige Unternehmen, bei denen es technisch möglich wäre, auch stärker auf aktuell günstigere Energieträger setzen. Zwar räume Kuzmin ein, dass die Gaspreise, die zuletzt etwa in Großbritannien und in den Niederlanden neue Rekordniveaus erreicht hätten, in den nächsten Wochen noch Stärke zeigen könnten, ab September erwarte er aber eher fallende Notierungen.Eine Korrektur bei den Gaspreisen wäre kein Beinbruch. Das gleiche gelte natürlich auch bei der zuletzt weiter stark gelaufenen Gazprom-Aktie. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Erdgasproduzenten seien gut und die Dividendenperle sei mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 trotz der Rally der vergangenen Monate sehr günstig bewertet.