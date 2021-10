XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie steige und steige. Zuletzt habe das Papier des russischen Konzerns sogar seit Langem erstmals wieder die 9-Euro-Marke überschritten. Beflügelt werde die Gazprom-Aktie von der Meldung, dass es bei Nord Stream 2 weiter vorangehe. In die Ostsee-Pipeline sei das erste Gas gefüllt worden. Angaben zum geplanten Zeitpunkt der eigentlichen Inbetriebnahme hätten die Betreiber keine gemacht. Experten würden aber davon ausgehen, dass die erste Lieferung noch im laufenden Oktober erfolgen könnte. Gazprom wolle dieses Jahr eigenen Angaben zufolge mehr als 5 Mrd. Kubikmeter Gas durch Nord Stream 2 pumpen. Später sollten hier jährlich 55 Mrd. Kubikmeter Gas fließen.Gazprom befinde sich in einer starken Position. Dies werde auch an der Börse honoriert. Die Aktie steige seit Monaten fast ohne Unterbrechung. Kurzfristig sei sie zwar etwas überhitzt, langfristig bleibe "Der Aktionär" für den nach wie vor sehr günstig bewerteten Weltmarktführer unverändert bullish gestimmt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,995 EUR 0,00% (05.10.2021, 10:04)