Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Kurserholung bei der Gazprom-Aktie scheine Geschichte. Nachdem sich der russische Titel mehrere Wochen in einer engen Seitwärtsrange habe behaupten können, habe die Aktie zuletzt fast zehn Prozent an Wert verloren. Jetzt stehe das Papier an einer wichtigen Unterstützung, die nicht unterschritten werden sollte. Falls doch, müssten sich Anleger wieder mit den Tiefs von März auseinandersetzen.Anfang Mai habe die Gazprom-Aktie bei 4,42 Euro ein Tief erreicht, dass jetzt mehr als zwei Monate Bestand gehabt habe. Doch am heutigen Freitag drohe die Aktie, unter diese Unterstützung zu rutschen und ein neues Verkaufssignal zu liefern. In diesem Szenario dürfte der Aktienkurs wohl auf Sicht der nächsten Tage das Tief von Mitte Mai bei 4,24 Euro testen.Wie mehrfach berichtet, sei Gazprom an der Börse sehr moderat bewertet. Allerdings sind die politischen Risiken nicht zu verachten, weshalb die Gazprom-Aktie nur für sehr risikofreudige Anleger eine Option ist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" Der Stoppkurs sollte bei 4,20 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,434 EUR -0,36% (24.07.2020, 16:11)