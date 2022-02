Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,21 EUR -1,66% (23.02.2022, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,06 EUR -4,42% (22.02.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (23.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Angesichts der eskalierenden Ukraine-Krise sei die Zukunft von Gazproms Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland ungewiss. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) halte es für möglich, dass die Pipeline nie in Betrieb gehen werde. "Jetzt jedenfalls ist das eine Situation, in der niemand darauf wetten sollte", habe er am Dienstag in der ARD gesagt.Er habe noch hinzugefügt: "Da sind wir jetzt erstmal weit von entfernt." Ähnlich habe sich der SPD-Politiker zu dieser Frage auch im ZDF geäußert.Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministers wäre es klüger gewesen, Nord Stream 2 gar nicht erst zu bauen. Europa brauche eine vielfältige Energielandschaft und nicht "einen Klumpen Risiko durch die Ostsee", habe Robert Habeck (Grüne) am Dienstag in den ARD-"Tagesthemen" gesagt. Man habe sich zulange der Illusion hingegeben, dass "die Pipeline nur wirtschaftspolitisch zu betrachten ist". Energiepolitik sei aber immer "auch Sicherheitspolitik und geopolitisch zu beurteilen".Auch wenn das Verfahren zu Nord Stream 2 erst einmal gestoppt worden sei, könne das endgültige Aus noch passieren, so der Wirtschaftsminister. Es sei im Moment "zentral wichtig, dass Europa und die USA geschlossen vorgehen" und "weder in einen Sanktionsüberbietungs- noch -unterbietungswettlauf eintreten".Die Krisengespräche wegen der Lage in der Ukraine würden auch am Mittwoch weiter gehen: Vor der regulären Sitzung des Bundeskabinetts würden Kanzler Scholz und die für Sicherheitsfragen zuständigen Bundesminister beraten. Das habe die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren. Zudem kämen der Auswärtige Ausschuss und der Ausschuss für EU-Angelegenheiten des Bundestags zusammen.Es bleibt dabei: Trotz der mittel- bis langfristig zweifellos guten Aussichten für Gazprom (das sein Erdgas vermutlich auch relativ problemlos in Asien & Co absetzen kann) und der sehr günstigen Bewertung drängt sich ein Kauf der Gazprom-ADRs, die ohnehin ausnahmslos für sehr nervenstarke Anleger geeignet sind, aktuell nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link