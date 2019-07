Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,268 EUR -5,89% (17.07.2019, 08:51)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,68 EUR (16.07.2019)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In einem ohnehin eher tristen Marktumfeld steche die Aktie des russischen Rohstoffriesen Gazprom mit einem kräftigen Kursverlust von über sechs Prozent am frühen Morgen negativ heraus. Ein Anblick, an den sich die in den vergangenen Monaten regelrecht erfolgsverwöhnten Anteilseigner des weltgrößten Erdgasproduzenten erst noch gewöhnen müssten.Der Grund für den deutlichen Rückgang sei aber an und für sich ein erfreulicher: es sei der Dividendenabschlag. Allen Anlegern, welche die Gazprom-Papiere am Ende des gestrigen Handelstages in ihren Depots gehabt hätten, winke nun eine Ausschüttung von 33,22 Russischen Rubel, was aktuell fast 0,47 Euro entspreche. Zwar müssten davon noch Gebühren und Steuern abgezogen werden, dennoch bleibe eine satte Rendite. Die Ausschüttung erfolge indes bis Mitte/Ende August.Nun dürfte es spannend werden, ob viele Investoren das gesunkene Kursniveau nutzen würden, um auf den fahrenden Zug aufzuspringen oder ob nun eine länger anhaltende schwache Phase folge.Die Aussichten für die kommenden Jahre würden für Dividendenjäger jedenfalls gut bleiben, vor allem wenn es nach den Experten der Citigroup gehe.Mutige Anleger können daher weiterhin zugreifen (Stopp: 5,10 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: