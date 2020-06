ISIN Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten zuletzt weiter Stück für Stück Boden gut machen können. Dies sei auch eine gute Nachricht für Gazprom. Denn der russische Konzern verfüge mit Gazprom Neft über eine ölproduzierende Tochter, zudem seien die Gaspreise in vielen Lieferverträgen auch an den Ölpreis gekoppelt. Dementsprechend stark habe sich daher zuletzt die Gazprom-Aktie entwickelt, die sich allein seit Mitte Mai um knapp 20% verteuert habe. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun durchaus gesund, wenn der Kurs eine kleine Verschnaufpause einlegen würde. Aber auch weitere Sorgen um die Pipeline Nord Stream 2 oder Meldungen wie z.B. die, dass es bei der Gasproduktion für die China-Pipeline coronabedingt immer wieder Probleme gebe, hätten die Aktie zuletzt kaum belasten können.Für ein Investment in Gazprom-Aktien benötige man starke Nerven und einen langen Atem. Wer darüber verfüge, könne weiterhin bei der mit einem 2021er-KGV von 6 und einem KBV von 0,3 immer noch sehr günstig bewerteten Aktie des Weltmarktführers einsteigen. Zur Absicherung sollte der Stoppkurs nun auf 4,20 Euro nachgezogen werben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,274 EUR -1,31% (04.06.2020, 10:15)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,276 EUR -1,75% (04.06.2020, 10:31)